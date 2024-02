Russia: Lupi, ‘contano voti in Parlamento non opinioni personali’

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “La politica estera dell’Italia è espressa dalla presidente Meloni e dal ministro Tajani e quel che conta sono gli atti ufficiali ed i voti in Parlamento. Il resto sono opinioni personali che non hanno lo stesso peso. In parlamento i voti della maggioranza sono sempre stati coerenti con il sostegno all’Ucraina e la difesa dei valori di libertà e di democrazia. Le opposizioni, prima di criticare il centrodestra, si concentrino sulle loro spaccature sull’Ucraina e sulla politica estera, piuttosto evidenti. Il nostro giudizio è netto: da un lato i valori delle democrazie occidentali, di libertà e rispetto del dissenso e dall’altro una dittatura che ci riporta ai tempi dei gulag sovietici”. Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.