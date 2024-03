Russia: Meloni, ‘Putin accusa Kiev e occidente, ma attentato come avrebbe aiutato Ucraina?’

27 Marzo 2024

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Come sappiamo l’attentato” a Mosca “è stato rivendicato e quindi si può dare la colpa a chi si vuole, quando si fa propaganda, ma c’è qualcuno che ha dichiarato: ‘siamo stati noi’ e del resto le modalità sono quelle che noi conosciamo, non vedo come un attentato del genere potrebbe aiutare l’Ucraina o l’Occidente. E penso che anche noi dobbiamo fare attenzione a una certa propaganda perché anche rispetto al tema guerra mondiale, rischi eccetera, una cosa che io continuo a rispedire al mittente è l’idea secondo la quale chi cerca di aiutare l’Ucraina vuole la guerra e quasi quasi i russi che l’hanno invasa sono quelli che vogliono la pace”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite del programma ‘Fuori dal coro’ in onda stasera su Rete 4, rispetto alle accuse mosse da Vladimir Putin a Ucraina e Occidente.