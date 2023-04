Russia, Mosca chiuderà Wikipedia: “Arma del nemico”

Aprile 4, 2023

Mosca, 4 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il Consiglio presidenziale russo per lo sviluppo della società civile e dei diritti umani intende chiudere Wikipedia, ma non prima di aver sviluppato un’alternativa nazionale. “Dobbiamo creare un’alternativa il prima possibile e chiudere Wikipedia – ha affermato il presidente Valery Fadeev -. Non chiedo di chiuderla domani, ma ovviamente dobbiamo procedere verso la chiusura di Wikipedia, perché è un prodotto ideologico e politicizzato”.

Fadeev ha denunciato che il portale è pieno di “distorsioni” negli articoli legati a vicende politiche o storiche, alludendo anche alla sezione sulla guerra in Ucraina, testo per il quale la Russia ha addirittura denunciato Wikipedia. Da parte sua, Igor Ashmanov, membro del Consiglio presidenziale per lo sviluppo civile e i diritti umani, ha definito Wikipedia addirittura come “un’arma strategica del nemico” e ha riferito che la Russia sta lavorando al portale della Conoscenza, basato sulla Grande Enciclopedia Russa.