Russia: Mosca, ‘nostro caccia ha impedito a 3 aerei francesi di oltrepassare confine’

Marzo 5, 2024

Mosca, 5 mar. (Adnkronos) – Un caccia Su-27 delle Forze aerospaziali russe ha scortato un aereo Awacs e due caccia dell’aeronautica francese sul Mar Nero, impedendo loro di violare il confine di stato della Federazione Russa. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, secondo cui i sistemi di controllo dello spazio aereo russo sul Mar Nero avevano precedentemente rilevato tre aerei che volavano verso il confine di stato russo.

“Per impedire la violazione del confine di stato della Federazione Russa, un caccia Su-27 delle forze di difesa aerea in servizio è stato fatto decollare. L’equipaggio del caccia russo ha identificato gli obiettivi aerei come un E-3F di allarme rapido e controllo aereo (Awacs) e due caccia multiruolo Rafale C VKS francesi. Quando il caccia russo si è avvicinato, gli aerei militari stranieri hanno svoltato dal confine di stato della Federazione Russa e hanno lasciato lo spazio aereo sul Mar Nero”, ha dichiarato il ministero.

Il Ministero della Difesa russo ha chiarito che il volo del caccia russo è stato effettuato nel rigoroso rispetto delle norme internazionali per l’uso dello spazio aereo su acque neutre senza attraversare rotte aeree o avvicinarsi pericolosamente ad aerei di uno stato straniero.