Russia: Napoli a Paita, ‘ma perché cercare sempre polemica…’

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Non si capisce per quale ragione Raffaella Paita cerchi la polemica anche dove non c’è. Calenda ha lanciato l’iniziativa di una manifestazione in memoria di Alexej Navalny alla quale hanno aderito partiti di maggioranza e di opposizione. Tutto qui. Anche Raffaella Paita ovviamente è libera di aderire”. Così Osvaldo Napoli di Azione.