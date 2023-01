Russia: Navalny, ‘qualsiasi tipo di opposizione a Putin è importante’

Gennaio 17, 2023

Mosca, 17 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il leader dell’opposizione russa Aleksei Navalny ha sostenuto l’importanza di continuare ad affrontare i “furfanti senza scrupoli” che governano la Russia, due anni dopo il suo ritorno in Russia e l’inizio della sua detenzione. “Ho passato questi due anni in prigione”, ha scritto su Twitter. “Ogni opposizione a questa banda è importante. Non consegnerò loro il mio paese e credo che un giorno l’oscurità svanirà. Finché ci sarà, farò tutto il possibile, cercherò di fare ciò che è giusto e invito tutti a non rinunciare alla speranza”.

In concomitanza con questo anniversario, l’entourage di Navalny ha lanciato una nuova campagna per “liberarlo” e “dire no alla guerra”, come ha spiegato sui social sua figlia, Dasha Navalnya, che ha ricordato come il padre abbia scelto di tornare in Russia nonostante il “rischi” e ha accusato Putin del suo avvelenamento, aggiungendo che Mosca ora vuole continuare a “zittirlo” in carcere. “Ma mio padre non ha paura e non smetterà mai di lottare”, ha dichiarato in un video.