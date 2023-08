Russia: per la prima volta scuole ospiteranno esercitazioni antiterrorismo

Agosto 23, 2023

Mosca, 23 ago. (Adnkronos) – Le prime esercitazioni per rispondere alle minacce terroristiche e ad altre emergenze si terranno alla fine di agosto nelle scuole, nei licei e negli istituti tecnici russi. Lo ha annunciato il ​​servizio stampa del Ministero dell’Istruzione della Federazione Russa.

“Il 29 e 30 agosto, per la prima volta, si terranno esercitazioni pan-russe, organizzate dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero per le Situazioni di Emergenza, dal Ministero degli Affari Interni, dalla Guardia Nazionale e dalle forze regionali, per simulare uno scenario per le risposte dei dipendenti delle organizzazioni educative e degli agenti di sicurezza in caso di minaccia terroristica. Gli eventi si svolgeranno nelle scuole, nelle università e nelle scuole tecniche,” ha dichiarato il dicastero.

Durante le esercitazioni nelle scuole e nelle università si testerà il funzionamento dei sistemi di allarme, si elaborerà l’interazione con i servizi operativi e le commissioni antiterrorismo. Il ministro dell’Istruzione Sergey Kravtsov ha sottolineato che “sia gli insegnanti che i dirigenti delle istituzioni educative dovrebbero sapere chiaramente cosa fare. Le esercitazioni forniranno informazioni complete sul grado di preparazione per tali situazioni e serviranno allo sviluppo delle competenze necessarie”.