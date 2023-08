Russia: Peskov, ‘espansione Brics verrà discusso al prossimo vertice’

Agosto 1, 2023

Mosca, 1 ago. (Adnkronos) – “Il tema dell’espansione dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) è “in cima all’agenda” e sarà discusso al prossimo vertice”. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che “questo è un argomento molto importante perché vediamo che sempre più paesi stanno rilasciando dichiarazioni sulla loro intenzione di aderire a questo gruppo. Nell’ambito dei Brics esistono alcune sfumature tra i membri sul tema dell’espansione, e tutte queste sfumature saranno certamente discusse durante il prossimo vertice”.

Il prossimo vertice Brics è previsto per il 22-24 agosto a Johannesburg, in Sud Africa, ed esaminerà le domande ufficiali presentate da un certo numero di paesi candidati per entrare a far parte del gruppo.