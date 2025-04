Russia: Picierno (Pd), ‘Paramov in Senato? Conte e il M5s vogliono riabilitare l’aggressore’

10 Aprile 2025

Roma, 10 apr (Adnkronos) – “Il M5S e il suo leader Giuseppe Conte con l’invito all’ambasciatore russo Paramov in Senato dimostrano con chiarezza la loro strategia politica: riabilitare l’ aggressore e offendere ancora una volta gli aggrediti, dispensandoci lezioni di morale quando invece tanta retorica serve solo a nascondere un impronta pericolosa della sua azione politica”. Lo scrive sui social Pina Picierno.

“Appare inoltre surreale la motivazione dell’invito ovvero farsi dire in Commissione che la Russia è nostra amica e non interferisce nella nostra politica e nella nostra informazione. A questo punto mi aspetto a stretto giro un viaggio di Conte a Mosca per farsi spiegare da Putin che è la Nato a provocare ai suoi confini”, aggiunge la vice presidente del Parlamento Ue, del Pd.