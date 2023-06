Russia: Putin, ‘contro Wagner prese misure per evitare spargimenti di sangue’

Giugno 26, 2023

Mosca, 26 giu. (Adnkronos) – “Misure volte a evitare spargimenti di sangue sono state intraprese su mio ordine diretto fin dall’inizio degli eventi del 24 giugno”. Lo ha dichiarato il capo di stato russo Vladimir Putin nel suo discorso televisivo di stasera. “Fin dall’inizio degli eventi, su mie dirette istruzioni, sono state prese misure per evitare un grande spargimento di sangue – ha precisato Putin – Ci è voluto del tempo, anche per dare a coloro che hanno commesso un errore la possibilità di cambiare idea, per chiarire che le loro azioni sono state fortemente respinte dalla società, per le conseguenze tragiche e devastanti per la Russia, per il nostro stato, che avrebbe potuto portare l’avventura in cui sono stati trascinati”.