Russia, Putin fa ripartire il tram a Mariupol

Maggio 2, 2023

Mosca, 2 mag. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin si è collegato in video con Mariupol da San Pietroburgo, in occasione di un primo viaggio del tram nella città occupata. “Ho ricevuto la missione di chiedere il permesso a nome del nostro team per fare un giro e guardare dal tram i nostri lavori di restauro delle strutture”, ha detto il vice governatore di San Pietroburgo, Valery Pikalev. “Non mi limito ad autorizzare, chiedo anzi di farlo. Congratulazioni per l’avvio del traffico”, ha risposto Putin, secondo quanto riferisce la Tass.

Il Cremlino ha affidato a San Pietroburgo la ricostruzione di Mariupol, la città ucraina praticamente rasa al suolo durante il lungo e drammatico assedio russo dell’anno scorso in cui morirono migliaia di persone. Secondo un recente video denuncia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, corredato con il raffronto fra immagini satellitari del 2021 e di oggi, la città è ancora distrutta per oltre il 90%.

Nell’appuntamento, Putin ha affermato che le autorità russe faranno di tutto per garantire che la vita nelle nuove regioni torni alla normalità. “Si stanno costruendo e riparando strade, alloggi, strutture educative, sanitarie ed energetiche”, ha detto riferendosi alle regioni di Zaporizhzhia, Kherson e Donbass. “Stiamo aumentando la produzione industriale e agricola. Cercheremo di garantire che la vita nelle città e nei paesi di queste regioni torni alla normalità”, ha aggiunto Putin, richiamando l’attenzione sul fatto che, “nonostante tutte le difficoltà, questo lavoro su larga scala viene ora svolto attivamente” sia nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, sia nel Donbass”.