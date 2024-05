Russia: Putin, ‘notevole livello di cooperazione con Pechino’

16 Maggio 2024

Pechino, 16 mag. (Adnkronos) – “Mosca e Pechino hanno effettivamente raggiunto un notevole livello di cooperazione”. Lo ha affermato Vladimir Putin incontrando a Pechino il presidente cinese Xi Jinping. Il presidente russo ha ricordato che nel 2023 il fatturato del commercio bilaterale è aumentato di quasi un quarto e ha raggiunto il livello di 227 miliardi di dollari.

Putin ha sottolineato che la Cina è il principale partner della Russia in ambito commerciale ed economico. “Dopo i risultati dello scorso anno, la Russia si è classificata al quarto posto nella lista dei paesi partner commerciali della Cina – ha detto – L’approvazione del Piano di sviluppo per le aree chiave della cooperazione economica russo-cinese fino al 2030, in seguito alla vostra visita a Mosca nel marzo 2023, ha avuto un ruolo diretto in tutto questo”. Il leader russo ha individuato come priorità l’energia, l’industria e l’agricoltura. Ha inoltre sottolineato la cooperazione nel campo dell’alta tecnologia, dell’innovazione, della costruzione di infrastrutture e dei trasporti. “I contatti culturali si stanno espandendo. In conformità con il nostro accordo, nel 2024-2025 organizzeremo incontri di cultura tra Russia e Cina”.

Putin ha sottolineato di essere sinceramente felice di essere tornato tra i suoi amici nell’ospitale Cina. “Grazie per il messaggio di congratulazioni in occasione della mia rielezione a presidente della Federazione Russa e grazie mille per l’invito”, ha detto Putin al presidente della Repubblica popolare cinese.