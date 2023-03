Russia: Putin, ‘rispondere duramente a tentativi di destabilizzazione’

Marzo 15, 2023

Mosca, 15 mar. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato l’ufficio del procuratore generale di rispondere duramente ai tentativi di destabilizzare la situazione socio-politica nel Paese.

“I pubblici ministeri dovrebbero essere più attivi nel contrastare l’estremismo – ha detto Putin in una riunione allargata del collegio dell’ufficio del procuratore generale della Russia – Come ho già evidenziato in una recente riunione del consiglio del Servizio di Sicurezza Federale, il numero di tali crimini è aumentato lo scorso anno. Vi chiedo di rispondere duramente ai tentativi di destabilizzazione della situazione socio-politica nel paese”.