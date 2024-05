Russia: Putin, ‘Xi Jinping leader saggio e visionario’**

15 Maggio 2024

Pechino, 15 mag. (Adnkronos/Xinhua) – “Il Presidente Xi Jinping, leader saggio e visionario, svolge un ruolo speciale e di primo piano nello sviluppo delle relazioni bilaterali”. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nell’intervista rilasciata all’agenzia di stampa cinese Xinhua alla vigilia della sua visita a Pechino.

“Ci siamo incontrati per la prima volta nel marzo 2010 e da allora ci vediamo e ci telefoniamo regolarmente. Il Presidente Xi ha mantenuto uno stile di comunicazione rispettoso, amichevole, aperto”, ha aggiunto.

Ogni incontro, ha proseguito, non è stato solo un dialogo tra vecchi amici, ma anche un proficuo scambio di opinioni sulle agende bilaterali e internazionali. Putin ha poi ricordato che nel 2013 il Presidente Xi ha scelto la Russia come prima destinazione per una visita di Stato in qualità di capo di Stato cinese. Dopo essere stato rieletto presidente cinese nel marzo dello scorso anno, la sua prima visita di Stato è stata nuovamente effettuata in Russia.

“Questo livello senza precedenti di partnership strategica tra i nostri Paesi ha determinato la mia scelta della Cina come primo Stato da visitare dopo l’insediamento ufficiale come Presidente della Federazione Russa”, ha quindi sottolineato.