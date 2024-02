Russia: Quartapelle, ‘Salvini ricordi che è ministro italiano’

Febbraio 20, 2024

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Salvini non perde occasione di ricordare che la Lega ha un accordo ancora in vigore con il partito di Putin. E quindi non perde occasione di fargli da avvocato. Peccato che prima di tutto sia un ministro della Repubblica italiana”. Così su X la deputata Democratica Lia Quartapelle.