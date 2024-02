Russia: Scalfarotto (Iv), ‘negato visto per funerali Navalny e non credo arriverà’

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. – (Adnkronos) – “Se dovesse arrivare il visto, ne sarei stupito. Ci troviamo davanti a uno Stato che per nove giorni ha negato il cadavere di un oppositore politico ucciso da quel regime, perché le responsabilità sono evidenti. Non credo ci daranno il visto, ricordo che il compianto David Sassoli fu dichiarato persona non gradita, e credo che l’ultima cosa che quel regime vuole è che tre parlamentari liberi di un paese libero vadano lì a testimoniare tutto l’oscurantismo di cui questa vicenda è il simbolo. Se dovesse arrivare il visto ne sarò enormemente sorpreso”. Così Ivan Scalfarotto (Italia Viva) in occasione della conferenza stampa presso la sala stampa della Camera dei deputati, durante la quale con i colleghi Della Vedova e Quartapelle è stato annunciato che il visto da loro richiesto per partecipare ai funerali del dissidente russo Alexy Navalny, domani a Mosca, non è stato concesso.