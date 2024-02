Russia: Schlein a Calenda, ‘iniziativa congiunta? Noi ci siamo’

Febbraio 17, 2024

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Noi ci siamo. Per contrastare un regime che uccide il dissenso e la libertà, per solidarietà a chi oggi in Russia viene arrestato perché dissente da Putin e protesta per la morte di Navalny”. Così Elly Schlein risponde via social all’appello di Carlo Calenda per una iniziativa congiunta dopo la morte di Navalny lunedì pomeriggio a Roma.