Giugno 26, 2023

Roma, 26 giu (Adnkronos) – “Guardiamo da vicino con preoccupazione agli ultimi avvenimenti in Russia. Un dato è certo: Putin ne esce indebolito. Il Pd continuerà a supportare l’Ucraina, che si sta difendendo, ma non possiamo dismettere la speranza di un cessate il fuoco. E chi sa che questi sviluppi diano all’Europa una voce diplomatica e politica per il cessate il fuoco”. Lo ha detto Elly Schlein a Oggi è un altro giorno.