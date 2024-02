Russia: Sensi (pd), ‘domani un fiore per Navalny, come fanno russi sfidando gendarmi Putin’

Febbraio 18, 2024

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Domani alla manifestazione in Campidoglio per Navalny e la libertà e la democrazia portiamo un fiore. Come fanno in Russia, sfidando i gendarmi di Putin. Non solo un ricordo, ma presenza, resistenza, vita che non finisce. Un fiore per Alexey, contro la dittatura”. Così il senatore Pd, Filippo Sensi, su twitter.