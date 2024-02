Russia: Sensi (Pd), ‘normale identificare chi ricorda Navalny? Problema è Piantedosi’

Febbraio 19, 2024

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Se per Piantedosi identificare persone che portano un fiore per Navalny è normale, prendere documenti e generalità non comprime le libertà personali, allora il problema non sono gli agenti e l’abuso di potere in uno stato di diritto. Il problema è Piantedosi”. Così il senatore Pd, Filippo Sensi, su twitter.