Russia: Serracchiani, ‘Nordio chiarisca su caso Uss non cerchi capri espiatori’

Aprile 19, 2023

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “La decisione del ministro Nordio di avviare azione disciplinare contro il collegio della Corte di Appello di Milano rappresenta non solo un’altra tappa della linea di ricerca di un capro espiatorio adottata dal governo sul caso Uss ma anche un atto che lede l’indipendenza dalla magistratura perché fondato sulle valutazioni di merito dei giudici e non come dice la legge su eventuali negligenze”. Così Debora Serracchiani, deputata, responsabile Giustizia del Pd.

“I confini tra potere esecutivo e potere giudiziario vanno preservati e certo non possono essere messi in discussione dal governo per cercare di scaricare su altri le responsabilità di una situazione su cui è chiamato ancora a fare chiarezza”.