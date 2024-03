Russia: Tajani, ‘nessuno in Ue mi ha chiesto conto di Salvini’

20 Marzo 2024

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “A me non ha mai chiesto conto nessuno. Io rendo conto di quello che dico io”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando a Palazzo Chigi per il Cdm, ha risposto a una domanda sulle parole sulle elezioni russe di Matteo Salvini. Lei si era detto infastidito, fanno notare i cronisti. “Io non ho mai detto che sono infastidito da niente – risponde Tajani -. Mi hanno chiesto cosa ne pensano in Europa, e ho detto che la linea politica la fa il ministro degli Esteri e naturalmente il presidente del Consiglio”.