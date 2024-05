Russia: talebani potrebbero essere rimossi da elenco organizzazioni vietate

27 Maggio 2024

Mosca, 27 mag. (Adnkronos) – I ministeri russi hanno informato Putin che Mosca potrebbe rimuovere i talebani dalla lista delle organizzazioni vietate in Russia. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale Tass, citando il Ministero degli Esteri. Inoltre, la Russia ha invitato i talebani a partecipare al Forum economico di San Pietroburgo a giugno. Zamir Kabulov, direttore del secondo dipartimento asiatico del ministero degli Esteri russo, ha dichiarato che “escludere i talebani dall’elenco delle organizzazioni vietate è d’obbligo e senza questa decisione sarà prematuro parlare di riconoscimento del governo talebano in Afghanistan. Di conseguenza, la questione è ancora in fase di elaborazione, stiamo aspettando che venga presa una decisione”.

Secondo Kabulov, il riconoscimento del governo talebano da parte della Federazione Russa è diventato molto più vicino rispetto a quando salirono al potere in Afghanistan nel 2021. “Ma ci sono ancora alcune questioni che devono essere risolte, dopo le quali la leadership russa prenderà una decisione”, ha aggiunto. Il diplomatico ha anche affermato che Mosca non ha intenzione di organizzare eventi o scambiare telegrammi di congratulazioni con il governo dei talebani in occasione del 105° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Federazione Russa e l’Afghanistan. “Per una ragione puramente formale: la mancanza di riconoscimento ufficiale”, ha spiegato.