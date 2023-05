Russia: tv russa, ‘Putin dovrebbe tenere colloqui internazionali prossima settimana’

Maggio 28, 2023

Mosca, 28 mag. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin dovrebbe tenere colloqui internazionali la prossima settimana, secondo il programma “Mosca. Cremlino. Putin” andato in onda oggi alla tv russa. Il programma televisivo non ha rivelato con chi esattamente il capo dello stato possa incontrarsi. Né il servizio stampa del Cremlino ha ancora annunciato ufficialmente il programma di Putin per la prossima settimana.

Il leader russo presiederà anche un incontro con il governo e terrà consultazioni con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza del Paese.