Russia: Urso, ‘venerdì riunione Copasir e audizione Gabrielli’**

Roma, 14 set. (Adnkronos) – Il Copasir si riunirà nelle prossime ore, probabilmente venerdì, dopo le notizie sul rapporto dell’intelligence statunitense secondo cui dal 2014 a oggi la Russia ha finanziato con 300 mln di dollari i partiti politici in diversi Paesi del mondo. “Ho concordato con Gabrielli di realizzare una riunione del Comitato, penso si terrà venerdì – ha detto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, intervenuto ad ‘Agorà’ – Il Comitato si riunirà con l’audizione di Gabrielli e in quella sede verificheremo, se le avremo, altre notizie in merito”.