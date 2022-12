Russia: Viktor Bout si unisce a partito ultranazionalista

Dicembre 12, 2022

Mosca, 12 dic. (Adnkronos) – Pochi giorni dopo il suo rilascio da una prigione americana in cambio della liberazione della cestista statunitense Brittney Griner, l’uomo d’affari russo Viktor Bout, chiamato negli Stati Uniti il “mercante di morte”, si è unito al partito ultranazionalista russo Ldpr, fondato e guidato dal politico russo Volodymyr Zhirynovsky fino alla sua morte, avvenuta a marzo 2022. Lo ha annunciato l’attuale leader del partito, membro della Duma di Stato, Leonid Slutsky.

Nel suo discorso., durante la cerimonia di consegna della tessera del partito che si è svolta a Mosca, Booth ha affermato che l’Ldpr e Slutsky, capo del comitato internazionale della Duma di Stato, hanno fatto molto per il suo rilascio e che il suo dovere ora è “prendere parte attiva al lavoro nel partito”.

Viktor Bout è stato condannato negli Stati Uniti nel 2012 a 25 anni di carcere per aver organizzato la vendita di armi a un gruppo armato antigovernativo colombiano. Negli Stati Uniti è chiamato il “mercante di morte” ed era uno dei più famosi fornitori di armi nelle zone di conflitto. Si è dichiarato non colpevole. L’8 dicembre, Bout è stato scambiato negli Emirati Arabi Uniti con la giocatrice di basket americana Brittney Greiner, condannata in Russia con l’accusa di traffico di droga.