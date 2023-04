Russia, WSJ chiede “immediato rilascio” del giornalista Gershkovich

Aprile 2, 2023

New York, 2 apr. (Adnkronos) – Il Wall Street Journal chiede con un messaggio postato su Twitter l’immediato rilascio del corrispondente a Mosca Evan Gershkovich dopo il suo arresto ad opera del servizio Fsb “per spionaggio”. “Il Wsj chiede l’immediato rilascio del nostro collega, un insigne giornalista arrestato mentre riportava notizie dalla Russia. Sappiamo ciò che accade nel mondo grazie al lavoro coraggioso di giornalisti come Evan. Il caso di Evan è un feroce affronto a una stampa libera e dovrebbe suscitare indignazione in tutte le persone e i governi liberi di tutto il mondo”, si legge ancora. “Nessun giornalista dovrebbe mai essere arrestato per aver semplicemente svolto il proprio lavoro”.