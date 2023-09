Ryanair: Ceo, ‘favorevoli a indagini su trasparenza su agenzie viaggio online’

Settembre 20, 2023

Palermo, 20 set. – (Adnkronos) – “Noi guardiamo a favore a qualsiasi indagine che finalmente faccia chiarezza su qualsiasi mancanza di trasparenza da parte degli Ota (Online Travel Agencies). Noi non abbiamo alcun problema a dare dati in trasparenza”. Così, a margine di una conferenza stampa a Palermo, il ceo di Ryanair Eddie Wilson, commentando con i giornalisti l’indagine dell’Antitrust.

“Speriamo che si estenda anche su altri aspetti – aggiunge – Ad esempio le Ota che non danno i dettagli del passeggero. Noi non possiamo rimborsare direttamente i passeggeri perché loro non forniscono email o i numeri della carta di credito. E questa è una indicazione dell’Ue che viene disattesa”.