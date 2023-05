Ryanair: maxi ordine a Boeing per 300 737-Max per 40 mld dollari

Maggio 9, 2023

Roma, 9 mag. -(Adnkronos) – In una cerimonia che si è appena conclusa, Ryanair ha firmato l’ordine per 300 nuovi Boeing 737-MAX-10 (di cui 150 confermati e 150 opzionati) la cui consegna è prevista tra il 2027 e il 2033. Una volta finalizzato, e soggetto all’esercizio di tutte le opzioni, l accordo ha un valore di oltre 40 miliardi di dollari e rappresenta – sottolinea la compagnia aerea – “il più grande ordine mai effettuato da una società irlandese per prodotti fabbricati negli Stati Uniti”. Date le dimensioni e la portata della transazione, si spiega, l’ordine sarà soggetto all’approvazione degli azionisti durante l’assemblea degli azionisti di Ryanair in calendario il prossimo 14 settembre.

Il Boeing B737-MAX-10 ha 228 posti (il 21% in più rispetto al 737NG) e le consegne scadenzate tra il 2027 e il 2033 “consentiranno a Ryanair di creare più di 10.000 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri , per facilitare la crescita del traffico dell’80% da 168 milioni a fine marzo 2023 a 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034”. Ryanair prevede che il 50% di queste consegne sostituirà i vecchi 737NG, il che “consentirà a Ryanair di avere una delle flotte di aeromobili più giovani, più efficienti in termini di consumo di carburante e sostenibili dal punto di vista ambientale”. Il gruppo sottolinea come questo ordine non solo porterà a una “crescita molto significativa dei ricavi” ma anche a “una maggiore efficienza in termini di carburante ed emissioni” e tutto questo “aumenterà ulteriormente il vantaggio in termini di costo unitario di Ryanair rispetto a tutte le compagnie aeree concorrenti dell’UE”.

Visto l’intervallo di 2 anni tra l’ultima consegna del B-8200 “Gamechanger” prevista nell’esercizio 2025 e la prima consegna del MAX-10 nel 2027, il Gruppo prevede che le spese in conto capitale saranno “sostanzialmente finanziate dai flussi di cassa interni”, anche se non sono escluse altre opzioni di finanziamento della flotta.