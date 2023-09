Ryanair: Pogliese (Fdi), ‘ad si sottrae a dibattito fuggendo come coniglio’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Sono rimasto particolarmente colpito dalla reazione scomposta dell’amministratore delegato di Ryanair al dl asset, affermazioni al seguito delle quali l’ad si sottrae poi al dibattito parlamentare fuggendo come un coniglio. E’ assolutamente offensivo, e lo dico da siciliano, dover pagare 1000 euro per la tratta Roma-Catania alla stregua della tratta Roma-New York o Roma-Sidney e con questo decreto è stato evidentemente toccato un nervo scoperto. Il ministro Urso è prontamente intervenuto per porre una soluzione a questa che è una problematica sentitissima tra gli utenti dei vettori aerei. L’ad di Ryanair si risparmi perciò quelle offensive dichiarazioni nei confronti di un governo che per la prima volta sta lavorando esclusivamente per la tutela dell’interesse nazionale”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, intervento nella commissione Industria e Commercio di palazzo Madama.