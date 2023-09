Ryanair: Zedda (Fdi), ‘bene istruttoria Antitrust, Italia non è terra di conquista’

Settembre 20, 2023

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Mi chiedo cosa avrà da dire ora il manager di Ryanair, Michael O’Leary, che con sprezzante arroganza si è permesso più volte di affermare che i provvedimenti del governo italiano sono ‘spazzatura’. Plaudo all’istruttoria avviata dall’Antitrust perché è utile a sottolineare nuovamente che l’Italia non è una terra di conquista, dove si può speculare a piacimento. Ci sono regole da rispettare e la battaglia, che da quest’estate sta portando avanti con determinazione il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha puntato i riflettori anche sul rischio di distorsioni della concorrenza da parte di alcune compagnie aeree e sull’esigenza di far chiarezza sull’assegnazione dei fondi da parte delle società che gestiscono gli aeroporti. La condotta di Rynanair va arginata e rapidamente, se è vero che con la sua condotta sta danneggiando anche le agenzie di viaggio. O’Leary sembra un orso che mette le mani in un barattolo di marmellata. Quando si prova a portarglielo via mostra i denti. Ma l’Italia è il governo non hanno paura di nessuno”. Lo dichiara la vicepresidente di Fratelli d’Italia in Senato, Antonella Zedda.