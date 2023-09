Ryanair: Zedda (Fdi), ‘diritti utenti devono prevalere su interessi compagnie aeree’

Settembre 22, 2023

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Anche oggi la stampa ci riserva una sorpresa sull’attività della compagnia di volo lowcost Ryanair. Si scopre in buona sostanza che, oltre ai 340 milioni di sussidi erogati secondo l’Antitrust dal 2015 al 2022 dalle società aeroportuali alle compagnie aeree come incentivi all’attività di volo, ce ne sarebbero altri 220 che sarebbero stati erogati per trattenere le aviolinee o per convincerle ad avviare altre rotte. Questo spiega le escandescenze di queste settimane da parte dei vertici di Ryanair perché ora, grazie alle norme introdotte dal governo grazie al costante lavoro del ministro Urso, adesso verrà ripristinata la trasparenza e saranno applicate regole a tutela degli utenti, i cui diritti devono prevalere sugli interessi delle compagnie aeree”. Lo dichiara la vicepresidente di Fratelli d’Italia in Senato, Antonella Zedda.