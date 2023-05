Saipem: completata cessione a Kca Deutag attività perforazione 44 impianti in America Latina

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Saipem ha trasferito nella tarda serata di ieri a Kca Deutag le attività drilling onshore in America Latina corrispondenti a 44 impianti di perforazione. L’operazione rientra nell’ambito dell’accordo di cessione del business di perforazione a terra, comunicato in data 1 giugno 2022, che prevede la cessione da parte di Saipem a Kca Deutag della totalità delle proprie attività drilling onshore, a fronte di un corrispettivo complessivo in denaro pari a 550 milioni di dollari (soggetto ad aggiustamenti di prezzo standard), oltre a una quota di partecipazione del 10% nella stessa Kcad.

Il corrispettivo del trasferimento perfezionato nella tarda serata di ieri è pari a circa 40 milioni di dollari (soggetto ad aggiustamenti di prezzo standard). Oltre alle attività in America Latina sopra indicate, sono state finora trasferite le attività in Arabia Saudita, Congo, Emirati Arabi Uniti, Marocco e Kuwait. Si prevede che le residue attività drilling onshore saranno trasferite, ai sensi del citato accordo, entro il 30 settembre 2023, a fronte della restante parte del corrispettivo dell’operazione, pari a 15 milioni di dollari (soggetto anch’esso ad aggiustamenti di prezzo standard)

L’operazione rappresenta per Saipem il raggiungimento di un milestone importante verso un modello di business resiliente, focalizzato su mercati caratterizzati da elevati potenziali di crescita, ed una ottimizzazione della struttura di capitale e di liquidità.