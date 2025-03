Salari: Scotto (Pd), ‘In Italia i più bassi del G20 e governo litiga per baciare pantofola a Trump’

25 Marzo 2025

Roma, 25 mar (Adnkronos) – “Mentre al Governo litigano per chi bacia di più la pantofola di Donald Trump, i salari in questo paese sono i più bassi del G20. Abbiamo perso il 9 per cento del potere d’acquisto. Uno scandalo. Bisogna alzare gli stipendi e calendarizzare subito il salario minimo”. Lo ha detto ai Tg Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro di Montecitorio.