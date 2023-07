Salario minimo: Andresen (Greens/Efa), ‘elemento chiave di transizione giusta’

Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – “Un salario minimo adeguato si configura come elemento chiave di una transizione giusta e sostenibile. Sappiamo infatti che la presenza di un salario equo è un prerequisito per l’esistenza di lavoro di buona qualità. Le persone devono essere in grado di sostenere se stesse e le loro famiglie, di pagare le bollette alla fine del mese senza che ciò rappresenti un peso insostenibile. In questa prospettiva, il salario minimo rappresenta una componente fondamentale di un pacchetto di soluzioni volte a garantire una transizione verde che sia equa e inclusiva. La lotta per un ambiente più pulito e sostenibile passa anche attraverso il riconoscimento della dignità del lavoro e la garanzia di condizioni economiche adeguate per tutti”. Così l’europarlamentare a capo della delegazione tedesca dei Greens/Efa, Rasmus Andresen, membro della Commissione Bilancio del Parlamento europeo, durante l’iniziativa ‘Come rendere giusta la transizione ecologica?’, in corso presso l’Accademia tedesca Villa Massimo a Roma.