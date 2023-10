Salario minimo: Ascani, ‘Meloni non si assume responsabilità scelta impopolare e usa Cnel’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Nessuno mette in discussione che la contrattazione collettiva serva, ma questo non vuol dire che il salario minimo non vada applicato”: Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei deputati, intervenendo a Coffee Break.

“Usando il parere del Cnel, la Presidente Meloni ha dimostrato di non volersi assumere la responsabilità di una scelta politica impopolare: di dire che il suo governo non vuole il salario minimo -ha proseguito la deputata Pd -. C’è un problema di lavoro povero? Io credo di sì. Nonostante la contrattazione collettiva, in Italia milioni di persone, soprattutto giovani e donne, non guadagnano abbastanza per pagare le bollette, fare la spesa o arrivare alla fine del mese: pagare una persona meno di 9 euro l’ora non è lavoro ma sfruttamento.”