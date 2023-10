Salario minimo: Azione, ‘rinvio? Presa in giro e totale mancanza rispetto opposizioni’

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Penso che siamo alla presa in giro e alla totale mancanza di rispetto delle opposizioni”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Iv alla Camera, interpellato dall’Adnkronos sull’intenzione della maggioranza di chiedere il rinvio in commissione del salario minimo che doveva essere messo ai voti in aula la prossima settimana.

“Ci hanno convocato l’11 agosto chiedendo 60 giorni per proseguire il lavoro parlamentare. Ora ci dicono che i 60 giorni hanno prodotto un rinvio sine die. È evidente che non hanno nessuna intenzione di fare sul serio su un tema sentito è atteso dagli italiani. Si sono fatti eleggere con lo slogan ‘siamo pronti’ dovrebbero aggiornarlo in ‘non sappiamo da che parte cominciare’”.