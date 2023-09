Salario minimo: Azione, ‘situazione allarmante, si parta da proposta opposizioni’

Settembre 4, 2023

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Ieri al Forum di Cernobbio 2023 l’ennesimo dato allarmante sulla situazione salariale nel nostro Paese. Lo sosteniamo da tempo: bisogna intervenire strutturalmente per avviare un grande processo di modernizzazione del sistema lavorativo italiano, iniziando dalla proposta di un salario minimo a 9 euro l’ora. Non si tratta di una misura di destra o di sinistra, ma una semplice proposta di buonsenso. Firma anche tu la petizione su www.salariominimosubito.it'”. Si legge sui social di Azione in un post che rilancia la petizione per un salario minimo legale.