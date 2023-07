Salario minimo: Baldino (M5s), ‘è una proposta concreta, altro che slogan’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Secondo Giorgia Meloni il salario minimo orario “funziona molto bene come slogan”. Mi stupisce che, da esperta di slogan qual è, non si accorga che il salario minimo è una proposta concreta in Italia e una realtà in Europa”. Lo dice la vice capogruppo M5S a Montecitorio Vittoria Baldino.

“Informiamo, allora, la Presidente del Consiglio che introdurre un salario minimo orario vuol dire garantire stipendi dignitosi a chi nonostante lavori percepisce paghe da fame. La informiamo che il salario minimo orario esiste quasi in tutta Europa con risultati sicuramente migliori che in Italia visto che siamo tra i paesi con salari più bassi”, prosegue.

“Il salario minimo orario non è uno slogan, è una proposta concreta, già sperimentata negli altri Paesi e soprattutto, serve! Serve a 4,5 milioni di lavoratori poveri. Blocco navale e dittatura sanitaria sono slogan, sonoramente perfetti ma vuoti e pericolosi, che l’hanno fatta campare di rendita e arrivare a Palazzo Chigi per fare niente di quello che aveva promesso”, conclude.