Salario minimo: Baldino (M5s), ‘governo cerca polemiche sterili per non ammettere fallimento’

Agosto 18, 2023

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Il governo è in difficoltà e cerca polemiche strumentali per non ammettere il proprio fallimento. Mentre i cittadini sono alle prese con caro vita, caro mutui e caro benzina, loro dicono no al salario minimo e pensano ad aumentare gli stipendi dei parlamentari, a ripristinare i vitalizi e ad alzare il salario massimo dei top manager del ponte sullo Stretto”. Così Vittoria Baldino, vicecapogruppo del Movimento 5 stelle a Montecitorio intervenuta alla trasmissione Controcorrente su Rete4. “Consiglierei a ‘Libero’ – rilancia poi Baldino – di concentrarsi su inchieste più serie come ad esempio l’aumento dei poveri che fanno la fila alla mensa della Caritas o del fatto che l’Italia è maglia nera per il caro carburante”.