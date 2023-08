Agosto 12, 2023

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – A breve “partirà una raccolta firme che promuoverà una petizione sulla nostra proposta di legge” per il salario minimo. “Alla ripresa dei lavori parlamentari ci sarà sul tavolo anche la posizione dei cittadini. Il nostro obiettivo è risolvere questo problema concretamente, non sventolare una bandierina ideologica” Lo ha detto la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti in un’intervista alla Notizia.