Salario minimo: Barzotti (M5s), ‘governo e maggioranza disprezzano lavoratori poveri’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Governo e maggioranza dimostrano ancora una volta tutto il loro disprezzo verso le lavoratrici e i lavoratori poveri, rimandando alle calende greche la discussione sul salario minimo legale. Le accuse che in questi minuti alcuni deputati di Fratelli d’Italia stanno rivolgendo al presidente Conte e al M5s sono ridicole. Piuttosto, ci dicano che fine ha fatto la promessa della premier Meloni di aprire un dialogo con le opposizioni, una finta fatta dopo aver letto i sondaggi che segnalavano l’alto gradimento per questa misura. Stanno prendendo in giro 3,6 milioni di persone e hanno anche il coraggio di parlare. Non servono proposte insufficienti e divisive; serve stabilire per legge cos’è lavoro e cos’è sfruttamento. La nostra battaglia non si arresta”. Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti.