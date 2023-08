Salario minimo: Boccia, ‘da destra nessuna risposta, al via raccolta firme per dignità lavoro’

Agosto 13, 2023

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “È partita oggi alle 12 la petizione salariominimosubito.it per raccogliere il maggior numero di firme possibili a sostegno della proposta di legge sul salario minimo che come opposizioni unite abbiamo presentato in Parlamento. Con responsabilità ci siamo seduti al tavolo con il governo per illustrare la nostra proposta e per ascoltare cosa aveva da proporre. Ma da Giorgia Meloni non è arrivata nessuna proposta concreta. Ecco perché ora abbiamo bisogno che tantissime cittadine e tantissimi cittadini italiani, durante l’estate, in ogni iniziativa pubblica che organizzeremo, nelle feste del nostro partito, facciano sentire la propria voce e il loro supporto alla nostra iniziativa”. Lo dichiara Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico al Senato.

“Noi vogliamo dire con forza al governo che non si può più perdere tempo, che ci sono circa tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori sfruttati e sottopagati che hanno diritto a un salario che dia dignità al loro lavoro. Per questo abbiamo bisogno del sostegno alla nostra proposta da parte di migliaia e migliaia di cittadini”, conclude l’esponente dem.