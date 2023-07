Salario minimo: Boccia, ‘maggioranza ignora 3 milioni e mezzo di lavoratori’

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “In Parlamento ci batteremo per difendere la proposta di salario minimo avanzata dalle opposizioni. Non è accettabile che la maggioranza presenti un emendamento che la vuole cancellare. La maggioranza degli italiani è d’accordo con una proposta che riconosce dignità al lavoro. Nel Mezzogiorno un lavoratore su quattro è sotto la soglia dei 9 euro e questo non è accettabile. Se la maggioranza insisterà nel suo folle disegno vuol dire che ha deciso di ignorare 3 milioni e mezzo di lavoratori sottopagati e sfruttati”. Cosi Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico al Senato.