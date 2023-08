Salario minimo: Boccia (Pd), ‘governo e maggioranza scappano’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Quanto avvenuto oggi alla Camera dimostra ancora una volta le difficoltà che vive ogni giorno la maggioranza che sostiene il governo di Giorgia Meloni. Il voto che ha stabilito il rinvio a settembre della discussione sul salario minimo è una fuga dalla realtà. Ma la realtà si riproporrà a questo governo che cancella con un sms il sostegno a chi non ce la fa e non vuole riconoscere a oltre tre milioni di sottopagati e sfruttati un salario degno. Giorgia Meloni sa benissimo che sotto i 9 euro non è lavoro ma sfruttamento e il rinvio di oggi è l’ultimo, ulteriore schiaffo a un pezzo di paese più fragile che noi non abbandoneremo”. Cosi il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.