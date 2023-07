Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug (Adnkronos) – “La Schlein è stata chiara, abbiamo lavorato per tenere il fronte più ampio possibile. Il salario minimo è meta di dignità, collettiva, un obiettivo che non può e non deve essere considerato di parte ma del Paese. Ci auguriamo che maggioranza e governo cambino idea”. Lo ha detto Francesco Boccia, presentando il ddl del Pd sui mutui.

“Continueremo a portare avanti questa battaglia di civiltà”, ha sottolineato il presidente dei senatori del Pd.