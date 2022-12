Salario minimo: Bonaccini, ‘battaglia da fare nel Paese’

Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Su tutto c’è una questione per me identitaria: il lavoro e la lotta alle disuguaglianze”. Così Stefano Bonaccini all’iniziativa ‘Sinistra popolare’ organizzata da Matteo Ricci a Roma rilanciando la proposta del sindaco di Pesaro di una legge di iniziativa popolare sul salario minimo. “Non siamo riusciti a farlo, non per responsabilità del Pd, nella coalizione che ha sostenuto il governo Draghi. Siamo convinti che sia una questione di dignità, abbiamo il dovere di farla diventare una questione essenziale e di mobilitazione nel Paese dentro di una campagna più ampia che difende l’equo compenso, i diritti e la sicurezza nel lavoro. E’ una battaglia da fare nella società e nelle istituzioni”.