Salario minimo: Bonafoni (Pd), “Massima convergenza opposizioni per combattere lavoro povero”

Luglio 3, 2023

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Sotto i 9 euro l’ora, come ricorda sempre Elly Schlein, non si può chiamare lavoro ma sfruttamento”. Così Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria e responsabile Terzo Settore del Partito democratico, intervistata a Radio Immagina sulla proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo.

“Il Paese è segnato da enormi sacche di lavoro povero. Parliamo di oltre 3 milioni di italiani indigenti, anche se sulla carta dotati di un impiego: questa è la situazione che dobbiamo cambiare insieme a tutte le opposizioni”, ha spiegato ancora la consigliera regionali del Lazio.

Alla domanda sul perché Renzi non l’abbia voluta firmare, Bonafoni risponde: “E’ ormai da qualche tempo che non capisco più l’atteggiamento di Renzi. Non so se abbia a che fare con il tira e molla che ha intrapreso con il suo compagno del Terzo Polo Calenda o se con alcune dinamiche che lo vedono più spostato verso destra. In ogni caso, mi sembra più importante incassare il fatto che c’è un fronte molto ampio che apprezza la nostra proposta, non solo fra i partiti ma anche fra i sindacati”.