Salario minimo: Bonelli, ‘ennesima vergogna della destra’

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Dopo l’elemosina di stato di un euro al giorno, dalla destra arriva l’ennesima umiliazione: l’emendamento soppressivo dell’intera legge sul salario minimo proposta da noi insieme alle opposizioni. Non hanno ritegno e non hanno alcuna attenzione alla povertà sociale e alle condizioni di lavoro di chi oggi lavora per 3 euro l’ora”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“La maggioranza Meloni difende le grandi aziende che continuano a sommare extraprofitti e sono professionisti di guadagni da un milione di euro ogni 58 minuto, come nel caso di Santanchè e La Russa. Per questa destra chi è povero e sfruttato deve rimanere tale. Una sola parola: vergogna”, conclude l’esponente dei rossoverdi.