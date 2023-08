Salario minimo: Bonelli-Fratoianni, ‘governo rinvia, noi rilanciamo con raccolta firme’**

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Loro rinviano e noi rilanciamo. Mentre la maggioranza e il governo fuggono dalla realtà di milioni di lavoratrici e lavoratori poveri rinviando la discussione sulla proposta delle opposizioni per il salario minimo legale, noi rilanciamo l’iniziativa nel Paese. Nelle prossime settimane lavoreremo con le altre forze per coinvolgere cittadine e cittadini, raccoglieremo firme a sostegno di questa proposta di giustizia sociale per dare una risposta al governo delle ingiustizie sociali e ambientali”. Così in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde, e Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, deputati dell’Alleanza Verdi e Sinistra.